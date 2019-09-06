В воронежском дворике мужчине проломили череп

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-06T15:08:50+03:00

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Лихая пьянка на улице Курчатова закончилась для одного участника в больнице, для другого - в отделе полиции. Надо отметить, что 26-летние парни были едва знакомы. Сблизила и усадила их за один стол как раз любовь к алкоголю.

В какой-то момент возникла ссора. Один бросился на второго, повалил и избил. Итог: закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Полицейские опросили очевидцев происшествия и вышли на обидчика. 26-летнего воронежца задержали. Выяснилось, что его уже судили за кражу. Свидетельствовать против себя парень отказался.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 12 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU