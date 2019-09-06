В воронежском дворике мужчине проломили череп
Лихая пьянка на улице Курчатова закончилась для одного участника в больнице, для другого - в отделе полиции. Надо отметить, что 26-летние парни были едва знакомы. Сблизила и усадила их за один стол как раз любовь к алкоголю.
В какой-то момент возникла ссора. Один бросился на второго, повалил и избил. Итог: закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
Полицейские опросили очевидцев происшествия и вышли на обидчика. 26-летнего воронежца задержали. Выяснилось, что его уже судили за кражу. Свидетельствовать против себя парень отказался.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 12 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU