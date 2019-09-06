Воронежцам запретили входить и въезжать в лес заповедника

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-06T15:04:29+03:00

Этот маленький пожар сотрудники МЧС обезвредили быстро. Но так оперативно обнаружить возгорание получается не всегда. Фото: с сайта Воронежского заповедника.

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В пятницу, 6 сентября, в Воронежском биосферном заповеднике имени Василия Пескова сообщили о том, что на территорию их лесных угодий теперь нельзя ни входить, ни въезжать. Запрет наложили на неопределенный срок. Территории возле центральной усадьбы и музея заповедника эта мера не касается.

Причина такого решения – в установившейся сухой и жаркой погоде, из-за которой очень высока опасность пожара. К сожалению, сознательность многих посетителей заповедника оставляет желать лучшего: многие кидают окурки, даже не потрудившись их нормально потушить, и не следят, чтобы дети не шалили с огнем. Что ж, свинство отдельных субъектов, получается, закрыло дорогу всем желающим насладиться прекрасной девственной природой.

Запрет на вход и въезд в лес заповедника продлится до окончания пожароопасного периода. Иными словами, пойдут дожди, наступит холод, - тогда и разрешат прогулки. Вот только погода тогда, мягко говоря, не будет к этому располагать.

ИСТОЧНИК KP.RU