Идея сдать гараж в Воронеже закончилась для пенсионерки потерей 55 тысяч

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-06T12:23:54+03:00

Активизировались охотники за недвижимостью - мошенники, которые представляются клиентами и предлагают внести аванс

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63-летняя жительница Советского района решила сдать гараж. Разместила в сети соответствующее объявление. Довольно скоро позвонил потенциальный клиент. Мужчина рассказал, что хотел бы занять гараж на продолжительное время. Сейчас он якобы находится в другом городе, но собирается приехать в Воронеж в командировку.

Ну а далее "клиент" предложил внести аванс, причем для этого попросил хозяйку гаража провести определенные действия у банкомата. Вот тут стоило бы насторожиться, но увы. Супруг женщины выполнил все действия, о которых просил мошенник. Со счета пропало 55 тысяч рублей. Мошенника ищут полицейские.

Обман владельцев недвижимости набирает обороты. 46-летняя женщина из Воронежа при попытке сдать квартиру лишилась 50 тысяч рублей. Подобным образом обманули 58-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он потерял аж 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU