2019-09-06T10:12:25+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Вклад «Классика» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада. Максимальная ставка до 7,2% годовых по вкладу в рублях и до 1,8% годовых по вкладу в долларах США доступна при открытии вклада на срок 732 дня при сумме от 1 млн рублей или 15 тысяч долларовСША включительно.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Классика» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водителя маршрутки, ехавшего на красный свет по «встречке», оштрафовали на 6 тысяч
В «РусЛайне» прокомментировали задержку рейса Воронеж – Санкт-Петербург
V детский театральный фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже с 26 октября по 3 ноября
В Воронеже сломанный столб повис над дорогой на проводах
В Воронеже нашли пропавшую первоклассницу
В Воронежской области водитель врезался в дерево и погиб
Задержанный самолет Воронеж – Санкт-Петербург вылетит в 10.00
В Воронеже вдоль затоптанного газона у «Луча» поставят ограждение
Под Воронежем мужчина, у которого было слишком много пороха в пороховницах, может сесть на пять лет
В Воронеже ночью сгорели две иномарки
В Воронеже во время капремонта дома нашли советский авиационный пулемет
В воронежской больнице установили сканер за 5 млн рублей для ранней диагностики детских заболеваний
Экс-начальник райотдела полиции под Воронежем разменял шефа на штраф
Ученики новой воронежской школы смогут бесплатно ездить на общественных автобусах
В Воронеже вандалы испортили систему автополива на реконструируемом бульваре по улице Димитрова