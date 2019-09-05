2019-09-05T18:47:56+03:00
Общество

Ученики новой воронежской школы смогут бесплатно ездить на общественных автобусах

Это сделано для того, чтобы ребята могли комфортно добраться до учебного заведения и обратно
Олег ИВАНОВ
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Ученики школы №64 (ул. Федора Тютчева, 6) смогут бесплатно ездить на автобусах №11, №60б и №90 в пределах Борового и Сомово, то есть до учебного заведения и обратно.

– Это наша инициатива. Муниципалитет проложил дорогу и пешеходную связь от остановки общественного транспорта к вновь построенному зданию школы. Но другая часть улицы будет обустроена в следующем году. До этого момента мы берем на себя обязательства и расходы, чтобы возить на указанных в проездном маршрутах. Водители автобусов проинструктированы, – пояснил представитель транспортной компании «Автолайн+» Роман Аржаных.

В пресс-службе мэрии отметили, что в следующем году планируется продолжить работы на другом участке улицы Федора Тютчева – сейчас там грунтовка. В будущем же должна появиться безопасная дорога с тротуарами, освещением и пешеходными переходами.

- Сейчас заканчивается ее проектирование, профильные службы мэрии приложат все усилия, чтобы завершить эти работы в сжатые сроки – до середины августа 2020 года – и с максимальным качеством, – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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