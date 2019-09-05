Блогер Варламов включил общежитие воронежского вуза в список ужасающих

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-05T17:45:33+03:00

Хотя уверенно нельзя сказать, когда были сделаны фото, демонстрирующие все «прекрасы»

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Ко Дню знаний популярный блогер Илья Варламов подготовил подборку из фотографий общежитий российских вузов, которые по его мнению подпадают под категорию, которую нельзя описать цензурным словом.

- Несколько дней назад я попросил читающих меня студентов прислать фотки своих общаг. Откликнулись очень многие, спасибо! Получилась неплохая подборка, - пишет автор.

Так, среди прочих вузов в посте блогера фигурирует и ВГТУ. Илья Варламов выложил несколько фотографий воронежского общежития. Что же мы видим? Облезлые стены, отставшие от стен обои, разбитую плитку и нечто, похожее на грибок или плесень, в ванных комнатах и туалетах. А на одном из фото изображена кухня с повидавшей, видимо, многое плитой – так вот на ней к тому же примостилась сорока.

Хотя опубликованы данные фотографии были только 30 августа, нельзя с уверенность сказать, в каком году они были сделаны. Мы обратились с просьбой оценить фотографии в пресс-службу ВГТУ, надеемся получить ответ в ближайшее время.

Отметим, что на улице 20-летия Октября должно появиться 15-этажное общежитие Воронежского государственного технического университета. Вуз объявил конкурс на реализацию проекта начальной стоимостью 296,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU