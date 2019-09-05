В Воронеже скорректировали движение дополнительных автобусов на фестиваль «Город-Сад»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-05T16:39:07+03:00

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5 сентября в мэрии Воронежа сообщили о временной корректировке движения дополнительных автобусов на фестиваль «Город-Сад». Мы уже рассказывали, что 7 и 8 сентября запланирована работа четырех дополнительных маршрутов к остановке «Стадион «Динамо».

В то же время в связи с проведением 7 сентября воинского ритуала приведения курсантов первого курса ВУНЦ ВВС «ВВА» к присяге на площади Ленина с 8:00 до 13:00 будет закрыто движение в центре города. Об этом мы также писали.

Однако это приводит к тому, что 7 сентября движение автобусов дополнительного маршрута от остановки «Юго-Западный рынок» до остановки «Стадион «Динамо» изменится. Автобусы будут направлены от Ворошилова по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции и далее по маршруту.

Соответственно в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Пушкинская, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;

Изменится и движение автобусов дополнительного маршрута от остановки «Завод ГОО» до остановки «Стадион «Динамо». Они будут направлены с улицы 20-летия Октября по улице Кольцовская и далее по маршруту.

Напомним также, что в течение недели на территории Воронежского центрального парка будет закрыто движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU