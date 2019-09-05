В Воронежской области 17-летний парень угнал мотоцикл и три дня прятался на чердаке

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-05T15:30:04+03:00

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В Грибановском районе 17-летний парень угнал мотоцикл, чтобы покататься, но испугался полиции и три дня прятался на чердаке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 5 сентября.

В полицию обратился 42-летний местный житель. Он рассказал, что у него украли мотоцикл марки «Вираго». Транспорт владелец припарковал на улице Карла Маркса в селе Средний Карачан. Правоохранители быстро нашли мотоцикл, брошенный недалеко от места угона. А местные жители назвали приметы подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель, ранее уже судимый за угоны.

Парень несколько дней прятался на чердаках частных домов поселка Грибановский. Полицейские получили оперативную информацию о том, что он покупал продукты в небольшом магазине, после чего правоохранители нашли его и задержали.

В отделе полиции несовершеннолетний признал вину и рассказал, что откатил мотоцикл подальше от дома хозяина и путем замыкания проводов запустил двигатель, после чего решил прокатиться по селу. Увидев прибывших на место происшествия полицейских, он бросил его и направился в райцентр на попутном транспорте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 с. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU