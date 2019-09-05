2019-09-05T15:26:35+03:00
Общество

В Воронеже новый собственник может снести старинную «колбасню»

Здание постройки 1910 года законодательно не защищено
Олег ИВАНОВ
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«Колбасню», как зовут старожилы кирпичное здание на улице Максима Горького, 33, или же двухэтажный флигель крестьянина Пучкова могут снести. 5 сентября «КП-Воронеж» данную информацию подтвердила краевед Ольга Рудева.

- В старину это место было современным торговым центром: люди со всего города приезжали на рынок Девичок, например, в местные пекарни. «Колбасня» же располагалась поблизости. Когда местные жители копали огородик, то нашли много запчастей от старинных мясорубок и спросили у меня: «Что же там было?». А был там, что называется, небольшой мясной заводик, - рассказывает Ольга Рудева.

Сегодня же здание 1910 года постройки готовится к смене собственника. Местные жители уверены, что после продажи последует и снос. Ведь никак законодательно данный объект не защищен.

- Это ценное с эстетической точки зрения здание. Из этого места раскрывается история целого района. Подумать только, зданию 109 лет! Для нас важна вся его планировка, и каждый кирпич. И одно дело рассказывать о прошлом города, показывая конкретный флигель, другое дело, если его снесут и построят что-то новое, - уверена Ольга Рудева. – Сегодня исторические здания растут в цене. Так что собственнику стоит подумать о том, не восстановить ли его и уже в таком виде сдавать в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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