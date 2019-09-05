Гол полузащитника и сейв вратаря воронежского «Факела» признали самыми зрелищными моментами 11 тура ФНЛ

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-05T15:02:56+03:00

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Голосование проходило в официальной группе Футбольной национальной лиги во ВКонтакте. Болельщикам предлагали выбрать самый эффектный гол и лучший сейв 11 тура. Большинство любителей футбола выбрали эпизоды из матча ивановского «Текстильщика» и «Факела». Гол Михаила Петрусева получился очень эффектным – мощные удары без обработки в самую «девятку» и в Премьер-лиге не всегда встретишь!

Игра, в итоге завершившаяся разгромом «Текстильщика» - 4:1, могла бы повернуться в другую сторону, если бы при счете 2:0 капитан ивановской команды Евгений Попов реализовал пенальти. Однако наш вратарь Станислав Бучнев среагировал блестяще, потянув мяч из угла. И именно этот эпизод, по мнению болельщиков, стал вторым по зрелищности в туре.

Гол Михаила Петрусева в матче "Текстильщик" - "Факел".instagram.com/pfcfakel facebook.com/pfcfakel twitter.com/pfcfakel ok.ru/pfcfakel fakelfc.ru

Сейв Станислава Бучнева в матче с "Текстильщиком".instagram.com/pfcfakel facebook.com/pfcfakel twitter.com/pfcfakel ok.ru/pfcfakel fakelfc.ru

Напомним, 7 сентября «Факел» в Воронеже встречается с красноярским «Енисеем». Сибиряки пока замыкают турнирную таблицу лишь с шестью очками в активе. А «Факел» после крупной победы над «Текстильщиком» поднялся на 16 место. В случае победы над «Енисеем» есть шанс покинуть зону вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU