В Воронеже запустили архитектурный конкурс на благоустройство реабилитационного центра по улице Моисеева

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-05T13:19:49+03:00

Участники, в том числе, должны разработать ландшафтный дизайн территории рядом с парком имени Дурова

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5 сентября проектный институт «Гипрокоммундортранс» объявил об открытом архитектурном конкурсу на лучшую концепцию фасадов и благоустройство реабилитационного центра по улице Моисеева, 2В.

Участникам предстоит подумать над тем, как органично вписать новое шестиэтажное здание в окружающую застройку, разработать ландшафтный дизайн и освещение прилегающей территории по соседству с парком имени Дурова.

- Прием заявок и работ продлится до 5 ноября. Конкурс проходит в 2 этапа. Планшеты с предоставленными работами будет рассматривать независимая экспертная комиссия в составе 13 человек под председательством руководителя Управления главного архитектора городского округа Людмилы Подшиваловой, - сообщили в проектном институте «Гипрокоммундортранс».

Победитель получит 250 тысяч рублей, второе место – 100 тысяч рублей, третье место – 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU