Зеленое будущее городов обсуждают на конференции в Воронеже

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-05T12:27:21+03:00

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Современные градостроители поняли: деревья и кустарники – не просто элемент уличного декора. Когда населенный пункт превращается в один большой парк, формируется совершенно иной уровень комфорта. Люди хотят здесь находиться, хотят жить и работать. Преобразования в этой сфере обсуждают в Воронеже. Здесь стартовала международная научно-практическая конференция «Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития». Мероприятие, в котором принимают участие более 300 слушателей и 46 спикеров из восьми стран мира, началось 4 сентября. Оно будет проходить на протяжении двух дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU