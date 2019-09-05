2019-09-05T12:27:21+03:00
Общество

Зеленое будущее городов обсуждают на конференции в Воронеже

Эксперты из восьми стран предлагают свои подходы к озеленению
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Современные градостроители поняли: деревья и кустарники – не просто элемент уличного декора. Когда населенный пункт превращается в один большой парк, формируется совершенно иной уровень комфорта. Люди хотят здесь находиться, хотят жить и работать. Преобразования в этой сфере обсуждают в Воронеже. Здесь стартовала международная научно-практическая конференция «Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития». Мероприятие, в котором принимают участие более 300 слушателей и 46 спикеров из восьми стран мира, началось 4 сентября. Оно будет проходить на протяжении двух дней.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24