Воронежский машиностроительный завод вынуждено выплатил часть долга по зарплате сотрудникам
Судебные приставы принудительно взыскали со счетов должника 10,5 миллионов
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Воронежские судебные приставы взыскали с машиностроительного завода 10,5 млн рублей по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в четверг, 5 сентября.
В Грибановском районном отделе судебных приставов возбудили 285 исполнительных производств. Сотрудники ведомства нашли на банковских счетах должника.10,5 млн рублей и выплатили с них часть зарплаты сотрудникам.
- В настоящее время продолжается принятие мер по взысканию заработной платы в пользу работников Грибановского машиностроительного завода, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU