Воронежский машиностроительный завод вынуждено выплатил часть долга по зарплате сотрудникам

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-05T12:04:28+03:00

Судебные приставы принудительно взыскали со счетов должника 10,5 миллионов

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Воронежские судебные приставы взыскали с машиностроительного завода 10,5 млн рублей по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в четверг, 5 сентября.

В Грибановском районном отделе судебных приставов возбудили 285 исполнительных производств. Сотрудники ведомства нашли на банковских счетах должника.10,5 млн рублей и выплатили с них часть зарплаты сотрудникам.

- В настоящее время продолжается принятие мер по взысканию заработной платы в пользу работников Грибановского машиностроительного завода, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU