На фестивале «Город-сад» воронежцев ждет цветочный дракон

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-05T12:57:17+03:00

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С 10 утра в Центральном парке уже не протолкнуться: открылся девятый фестиваль «Город-сад». Организаторы анонсировали так много цветочных изысков, необычных арт-объектов и инсталляций, что горожане поспешили собственными глазами лицезреть зеленые чудеса. Полюбоваться есть на что. В зоне конкурса «Игра цветов» (по мотивам популярного сериала «Игра престолов») флористы семи королевств (роз, тилландсий, калл, хризантем, гипсофил, пальм, клематисов) вовсю ваяют из зелени королевские троны, букеты и украшения столов. Финал того, что получится – можно будет посмотреть в последний день форума. Ну а пока можно рассмотреть грозного стального дракона, встречающего воронежцев у входа в зону «Игры цветов». Из его пасти извергается яркое пламя из экзотических бромелий, тилландсий и тропических гусманий. Оно собрано из 6500 цветов, основой для которых стал тропический мох из джунглей. Неподалеку – парят над мостиком через ручей цветочные облака. Они собраны из 5000 разноцветных гипсофил. Идею подсмотрели в самом Лондоне. По всему периметру парка еще множество ярких инсталляций, посвященных театральной теме, 120-летию Платонова и 85-летию Воронежской области. За час не обойдешь. А еще на фестивале можно закупиться саженцами, послушать экспертов-садоводов, посмотреть выступления артистов – смотрите подробную программу IX фестиваль «Город-Сад» в Воронеже: «Игра цветов», искусство в зелени и встреча с Дмитрием Дюжевым

ИСТОЧНИК KP.RU