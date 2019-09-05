В Воронеже женщина лишилась 490 тысяч, согласившись заселить к себе липового сотрудника МЧС

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-05T11:30:17+03:00

Всего за сутки в регионе зарегистрировано десять сообщений о фактах мошенничеств. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже 42-летняя местная жительница лишилась 490 тысяч рублей, поверив липовому сотруднику МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 5 сентября.

Накануне женщина разместила в Интернете объявление о сдаче квартиры. Через какое-то время ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником МЧС. Он рассказал, что хочет арендовать ее жилье для служебных целей. Сославшись на то, что ему необходим для отчетности чек об оплате, мошенник убедил заявительницу перевести деньги через банкомат. Затем он уже общался с 25-летним сыном женщины. Обманом преступник выяснил, имеются ли у его матери банковские вклады, после чего, убедил парня перевести деньги на определенный счет. Ущерб составил 490 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, горожанка обратилась в полицию

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано десять сообщений о фактах мошенничеств, восемь из них совершены бесконтактным способом. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU