Ростовчанин сядет в тюрьму за распространение в Воронежской области наркотиков

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-05T10:50:09+03:00

Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Бобровский районный суд Воронежской области вынес обвинительный приговор в отношении 24-летнего жителя Ростовской области. Парень приехал в регион, чтобы распространять наркотики. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России.

Выяснилось, что 24-летний ростовчанин приехал в область, чтобы работать курьером-закладчиком в Бобровском и Бутурлиновском районе. С февраля по март 2019 года он дистанционно управлял процессом незаконного оборота наркотиков и отслеживал поступление денег за вещества.

Парня задержали правоохранители во время оборудования очередного тайника. В кармане его куртки оперативники обнаружили и изъяли сверток с наркотическим веществом весом около одного грамма. Полицейские установили тринадцать тайников на территории Боброва и еще семь в городе Бутурлиновка с так называемой «солью». Общий вес наркотика составил около 20 граммов.

Ростовчанин признал вину и сам указал места, где закладывал синтетический наркотик. Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU