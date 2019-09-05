Воронежская транспортная прокуратура проверит причину экстренной посадки второго самолета «Руслайна»
Воронежская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета, летевшего в Санкт-Петербург утром, 5 сентября. Как сообщил «Комсомолке» гендиректор воронежской воздушной гавани Александр Белевич, причиной ЧП стал отказ одной из резервных систем электропитания самолета.
В ведомстве сообщили, что в самолете находились 31 пассажир и три члена экипажа. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники прокуратуры в первую очередь займутся выяснением того, как проходило предполетное техническое обслуживание лайнера и было ли соблюдено при этом законодательство. Также в транспортной прокуратуре проверят, не нарушила ли авиакомпания «Руслайн» прав пассажиров.
Напомним, самолет Bombardier CRJ200 вылетел из аэропорта в 7.15. Уже в 7.36 экипаж решил вернуться и запросил посадку в Воронеже. Приземлилось судно в 8.40, когда выработало все топливо.
ИСТОЧНИК KP.RU