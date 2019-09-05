Воронежец пересек проезжую часть на коне с рогами

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-05T11:43:11+03:00

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В Воронеже мужчина на коне пересек проезжую часть. Грациозная лошадь вальяжно шла по пешеходному переходу. на улице Антонова-Овсеенко, у поворота в Подгорное. Фотографии горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.

Но местных жителей удивил не сам конь на дороге города. На голову животного была надета необычная «шапочка» с рогами. Оказалось, что она служит для того, чтобы лошадь меньше слышала, и, соответственно, у неё было меньше поводов испугаться.

- Вероятно, здесь наушники используются по назначению, хотя я не исключаю варианта, что нацепили их просто для красоты, - отметила горожанка.

Также воронежцы выяснили, что работает мужчина со своим конем в парке у ТРЦ «Арена», а живут они в Подгорном. Фото запечатлело момент их возвращения домой.

А как вам такой вид транспорта?

ИСТОЧНИК KP.RU