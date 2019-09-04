Воронежцам бесплатно расскажут о театре Кабуки

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-04T19:15:55+03:00

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10 сентября в художественном музее имени Крамского пройдет лекция профессора университета Кумамото-Гакуэн (Япония) Дзётаро Ота «Гастроли театра Кабуки в Москве и Ленинграде в 1928 году», приуроченную к Году театра в России.

Профессор Дзётаро Ота – русист: он изучал русский в Токийском Институте иностранных языков, защитил диссертацию «Поэзия Александра Блока в «трилогии вочеловечения». В сфере его интересов - русская литература и культурология: Андрей Белый, Александр Блок, Иванов-Разумник, Евгений Замятин, Борис Пильняк, Корней Чуковский, Михаил Зощенко и другие литераторы в 1910-1930 годах, жизнь и творчество Варвары Бубновой.

- Зрители узнают о первых гастролях японского старинного театра, представления которого вызвали большой интерес. В СССР японскую труппу пригласило Всесоюзное общество культурного обмена с заграницей. На лекции Дзётаро Ота расскажет о знаменитых постановках и актерах театра Кабуки, произведших в Советском Союзе настоящую сенсацию, а также об обстоятельствах договоренности Японии и СССР о взаимном культурном обмене. В лекции будут упомянуты Ахматова, Конрад, Мейерхольд, Радлов, Соллертинский, Эйзенштейн, - отметили в музее.

Вход на лекцию бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU