Мэр Вадим Кстенин назвал воронежский сквер хорошим примером взаимодействия власти и бизнеса

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-04T19:42:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже на улице Краснознаменной, 33 сегодня открылся новый сквер имени Челюскинцев. Чуть больше года назад на этом месте располагалась вечерняя школа дореволюционной постройки. Здание уже много лет было в аварийном состоянии, поэтому городская администрация приняла решение его снести. А жители Ленинского района выступили с инициативой на месте старой постройки создать сквер.

В итоге администрация города подготовила проект, а все работы по его воплощению в жизнь взяла на себя финансовая компания «Аксиома», дома которой расположены в непосредственной близости.

Часть территории уложили в плитку, в «островках» которой высадили газон с 12 липами. Рядом с деревьями установили долговечные скамейки и урны российского производства. Другую зону сквера обустроили под детскую площадку. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU