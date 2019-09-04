В Воронеже похититель велосипеда покатался по рынкам, чтобы сбыть "железного коня", но не успел
По следам вора прокатилась полиция
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже по горячим следам поймали похитителя велосипеда. В полицию обратилась 41-летняя жительница Южного микрорайона - женщина не обнаружила в подъезде своего «Стелса».
Схожий по описанию велосипед заметили на улице Ростовской. Управлявшего транспортным средством мужчину задержали. В полиции подозреваемый признался, что что находился в состоянии алкогольного опьянения и похитил велосипед для дальнейшей продажи. Но пока он объезжал рынки, по его следам следовала полиция. Так что 42-летний похититель сбыть транспортное средство не успел. Ему грозит срок до пяти лет. А «стелс» вернут владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU