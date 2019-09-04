2019-09-04T17:04:50+03:00
Звезды

Британский тенор проведет мастер-класс для воронежских вокалистов

С молодыми артистами выступит Иан Партридж
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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5 сентября в библиотеке имени Никитина пройдет концерт вокальной музыки в рамках «Недели российско-британской культуры и искусства» (этот год объявлен Годом музыки Великобритании и России) и Международного культурного проекта «На улице Генделя…».

Молодые вокалисты исполнят произведения Франца Шуберта («Зимний путь», «Прекрасная мельничиха») и Роберта Шумана («Любовь поэта», «Круг песен») на языке оригинала. В рамках концерта участникам даст мастер-класс британский лирический тенор, профессор Королевской академии музыки в Лондоне Иан Партридж.

На протяжении своей творческой карьеры он работал в вокальном, хоровом и оперном жанрах. В репертуаре артиста классическая и фольклорная музыка. Иан Партридж ведет активную творческую работу с молодым поколением музыкантов, организует мастер-классы, является одним из современных специалистов по исполнению немецкой, английской песни и средневековой музыки.

Концерт пройдет в лекционном зале 4-го этажа «Никитинки» (пл. Ленина, 2) 5 сентября в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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