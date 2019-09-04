2019-09-04T16:08:17+03:00
Спорт

Воронежец завоевал «бронзу» на Первенстве Европы по бадминтону

Владислав Добычкин выступил в составе сборной команды России
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой администрации Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой администрации Воронежа.
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Воспитанник воронежской спортивной школы № 21 Владислав Добычкин стал бронзовым призером на Первенстве Европы по бадминтону в составе команды сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 4 сентября.

Соревнования проходят в Польше в городе Гнезно с 30 августа по 7 сентября. Командные состязания завершились 3 сентября. В них приняли участие 25 сильнейших сборных. Команда из России показала хороший результат и завоевала бронзовые медали. Серебряным призером стала сборная Сербии, золотым - Дания.

Сегодня, 4 сентября, начнется борьба за медали в личном первенстве. В ней примут участие более 260 спортсменов.

Напомним, в конце августа воронежские спортсмены показали высокий результат на всероссийских соревнованиях по бадминтону, которые проходили в Саратове. Ребята привезли восемь медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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