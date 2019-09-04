2019-09-04T16:08:16+03:00
Звезды

В День города в Воронеже впервые пройдет арт-фестиваль

Весь день на Советской площади можно будет поучаствовать в мастер-классах
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В День города в столице Черноземья пройдет впервые фестиваль изобразительного искусства ProArtFest. Форум для художников развернется 21 сентября на Советской площади. С 12.00 до 20.00 там пройдет множество тематических активностей.

Желающие могут посетить несколько бесплатных мастер-классов: по монотипии (для тех, кто не умеет рисовать), росписи стекла (будут разрисовывать спецкрасками стеклянные тарелки), пастели (будут рисовать яблоко цветными мелками).

А в рамках мастер-класса "Воронеж IN LOVE" горожан научат делать открытки, посвященные Дню города, - с помощью акварельных карандашей тремя разными методами (с цветовой подложкой и применением техники объемной аппликации). На площади будет также работать ярмарка Artлавка, где местные дизайнеры и умельцы представят товары, сделанные вручную, в единичном экземпляре, - игрушки из детской гипоаллергенной пряжи, хлопка и шерсти, авторские украшения с натуральными камнями, чешским и японским бисером, украшения с деталями из часовых механизмов, с сухоцветами, необычные изделия из дерева: авторские шкатулки, светильники, подсвечники, тарелочки, деревянные игрушки, плетеные изделия из бумажной лозы, натуральное мыло ручной работы, картины (масло, акрил, в стиле стринг арт), изделия из кожи (кошельки, ремни, обложки на паспорт с тиснением, браслеты), декор для интерьера (часы, свечи, корзинки из трикотажной пряжи).

Вход на фестиваль свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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