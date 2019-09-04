2019-09-04T15:37:41+03:00
Происшествия

Прокуратура взяла на контроль расследование гибели стажера элитного ресторана в центре Воронежа

Выяснением обстоятельств трагедии занимаются сотрудники Следственного комитета
Юрий КОЗЛОВ
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Расследование обстоятельств гибели 30-летнего стажера элитного ресторана «15/86» в доме № 87В на улице Пролетарской (бизнес-центр «Сабуров») взяли на контроль в прокуратуре Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, вечером во вторник, 3 сентября стажер ресторана «15/86», 30-летний уроженец Павловска, живший в Воронеже, упал в шахту технического лифта, который пока еще не работает, с высоты восьмого этажа и погиб. В заведении пояснили, что 3 сентября мужчина пришел, чтобы осмотреть свое рабочее место. И заявили, что у них есть подозрение, что мужчина был пьян.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку обстоятельств смерти мужчины. По ее итогам решат, нужно возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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