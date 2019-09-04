В Воронеже посетитель магазина распылил в лицо женщины-охранника газовый баллончик

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-04T14:42:58+03:00

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Во вторник, 4 сентября, в 18.55 в супермаркете «Пятью пять» по адресу: Березовая Роща, 1а. случился неприятный инцидент. Женщине-охраннику показалось, что покупатель собирается украсть товар. Она попросила мужчину открыть сумку и показать, что там. В ответ посетитель магазина выхватил газовый баллончик, распылил ей прямо в лицо и убежал.

- Женщина попала в больницу, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Она и заведующая магазином написали заявления о нападении неадекватного мужчины. Его личность устанавливают, а также выясняют все обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU