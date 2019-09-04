Житель Воронежской области своровал велосипед у восьмилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-04T13:36:34+03:00

За кражу велосипеда на глазах у ребенка бессовестному вору грозит до четырех лет тюрьмы. Фото: из архива «КП»

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Ольховатские полицейские раскрыли кражу велосипеда. Преступление было довольно гнусное.

Около полудня воскресенья, 1 сентября, житель Ольховатского района в населенном пункте Слобода Шапошниковка зашел в чужой двор и увидел велосипед. Мужчина (если его можно таковым назвать) схватил его и, не обращая внимания на крики 8-летнего сына владельца, ушел. Хозяин велосипеда вызвал полицию.

Стражи порядка опросили мальчика и возможных очевидцев преступления и получили приметы вора. По подозрению в краже задержали 47-летнего местного жителя. Ранее он в криминале замечен не был. Велосипед обнаружили во дворе мужчины, его вернули владельцу. Вор признал свою вину (а что ему еще оставалось делать?). Его отпустили под подписку о невыезде.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Вору грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU