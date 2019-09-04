Стажер ресторана в центре Воронежа упал в шахту лифта и разбился насмерть

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-04T15:31:38+03:00

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Во вторник, 3 сентября, стажер ресторана «15/86» в бизнес-центре «Сабуров» (Пролетарская, 87в) разбился насмерть. 30-летний уроженец Павловска, живший в Воронеже, упал в шахту технического лифта, который пока еще не работает, с высоты восьмого этажа. Мужчина стажировался поваром. Что он делал рядом с неработающим лифтом, пока загадка для сотрудников ресторана. В заведении пояснили, что 3 сентября мужчина пришел, чтобы осмотреть свое рабочее место, и ничего о его поведении и характере поэтому сказать они не могут.

Ресторан располагается в районе Набережной Массалитинова, недалеко от Чернавского моста. Работает он с 16.00 до 24.00.

- Шахта лифта вверху и внизу ограничена перегородками, заградительными конструкциями, запретительными табличками. То есть пока это часть стройки, которая не используется в ресторане. Есть подозрение, что cтажер был в состоянии алкогольного опьянения, - предположили в заведении.

- Сотрудники следственного отдела Центрального района Воронеже проводят проверку обстоятельств смерти мужчины. По ее итогам примут решение, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU