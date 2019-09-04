2019-09-04T15:31:38+03:00
Происшествия

Стажер ресторана в центре Воронежа упал в шахту лифта и разбился насмерть

Трагедия случилась вечером 3 сентября
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств ЧП.Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств ЧП.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 сентября, стажер ресторана «15/86» в бизнес-центре «Сабуров» (Пролетарская, 87в) разбился насмерть. 30-летний уроженец Павловска, живший в Воронеже, упал в шахту технического лифта, который пока еще не работает, с высоты восьмого этажа. Мужчина стажировался поваром. Что он делал рядом с неработающим лифтом, пока загадка для сотрудников ресторана. В заведении пояснили, что 3 сентября мужчина пришел, чтобы осмотреть свое рабочее место, и ничего о его поведении и характере поэтому сказать они не могут.

Ресторан располагается в районе Набережной Массалитинова, недалеко от Чернавского моста. Работает он с 16.00 до 24.00.

- Шахта лифта вверху и внизу ограничена перегородками, заградительными конструкциями, запретительными табличками. То есть пока это часть стройки, которая не используется в ресторане. Есть подозрение, что cтажер был в состоянии алкогольного опьянения, - предположили в заведении.

- Сотрудники следственного отдела Центрального района Воронеже проводят проверку обстоятельств смерти мужчины. По ее итогам примут решение, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец завоевал «бронзу» на Первенстве Европы по бадминтону
В День города в Воронеже впервые пройдет арт-фестиваль
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели стажера элитного ресторана в центре Воронежа
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров
Мастер-класс по созданию безумного суперкара из ВАЗа показали жители Воронежской области
За лето из Воронежской области в Китай экспортировали 783 тонны замороженной птицы
В Воронеже посетитель магазина распылил в лицо женщины-охранника газовый баллончик
В Воронеже рабочий отомстил работодателю за увольнение поджогом грузовика
В реке Усмань Воронежской области обнаружили многократное превышение химических препаратов
Эксперты посчитали, что связанный солдат перед смертью мог сорвать с головы удушающий его пакет
Житель Воронежской области своровал велосипед у восьмилетнего мальчика
В Воронеже иномарка сбила школьницу
В Воронеже пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей, поверив мошенникам
Сколько можно зарабатывать на браузере
Жители Воронежской области хранили дома три мины времен Великой Отечественной войны
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
«Это шикарный подарок вам, ребята!»
Стало известно, по каким улицам может пройти воронежское "метро"
Владелец грузовиков заплатил 1,1 млн семьям погибших в ДТП с участием его транспорта
К десяти годам колонии приговорили наркодилера, перевозившего героин через Воронежскую область