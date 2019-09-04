Воронежская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом, летевшим в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-04T11:17:29+03:00

Резервный самолет, отправившийся за пассажирами, не долетевшими в Санкт-Петербург, должен приземлиться в Воронеже в 11.30. Фото: Константин ИВШИН

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры приступили к проверке обстоятельств ЧП с самолетом, летевшим в Санкт-Петербург и экстренно приземлившемся в столице Черноземья.

Напомним, вскоре после вылета у лайнера не открылась стойка шасси. В Воронеже самолет приземлился в 7.51, после того, как покружился над нашим аэропортом, чтобы выработать топливо.

В надзорном ведомстве сообщили, что в самолете находились 37 пассажиров и три члена экипажа. Одними из первых шагов в ходе проверки станут выяснение того, как проходило предполетное техническое обслуживание лайнера. Также в транспортной прокуратуре проверят, не нарушила ли авиакомпания «Руслайн» прав пассажиров.

Кстати, один из пассажиров подробно рассказал о своих ощущениях во время этой попортившего нервы воздушного ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU