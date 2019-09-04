Воронежская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом, летевшим в Санкт-Петербург
Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры приступили к проверке обстоятельств ЧП с самолетом, летевшим в Санкт-Петербург и экстренно приземлившемся в столице Черноземья.
Напомним, вскоре после вылета у лайнера не открылась стойка шасси. В Воронеже самолет приземлился в 7.51, после того, как покружился над нашим аэропортом, чтобы выработать топливо.
В надзорном ведомстве сообщили, что в самолете находились 37 пассажиров и три члена экипажа. Одними из первых шагов в ходе проверки станут выяснение того, как проходило предполетное техническое обслуживание лайнера. Также в транспортной прокуратуре проверят, не нарушила ли авиакомпания «Руслайн» прав пассажиров.
Кстати, один из пассажиров подробно рассказал о своих ощущениях во время этой попортившего нервы воздушного ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU