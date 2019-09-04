В Воронеже водитель иномарки врезался в бордюр и погиб

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-04T10:50:37+03:00

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Во вторник, 3 сентября, около 23 часов у дома № 2в на улице Степана Солодовникова случилось смертельное ДТП.

- Водитель «Форда-Мондео», 60-летний воронежец потерял контроль над машиной и врезался в бетонное ограждение дороги. Он умер на месте аварии, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего 3 сентября в Воронежской области случилось 103 ДТП, из них 60 – в Воронеже 10 – на федеральных трассах и еще 33 – в районах. Семь человек получили серьезные ранения. 8691 водителя оштрафовали за нарушение скоростного режима. Также задержали 22 любителей выпить и сесть за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU