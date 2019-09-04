2019-09-04T09:53:23+03:00
Звезды

В Воронеже 45-минутный концерт Льва Лещенко на Дне города будет стоить 1,65 миллиона рублей

В соцсетях разгорелась дискуссия, стоило ли приглашать певца за такие деньги
Юрий КОЗЛОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На сайте госзакупок опубликовали информацию, раскрывающую финансовую сторону концерта Льва Лещенко 21 сентября на Дне города в Воронеже. Напомним, было заявлено, что он пройдет с 18.00 до 21.00 на открытой сцене на площади Ленина. Впрочем, Лещенко не будет петь три часа. Сначала будет отладка звука, в это время зрителей будут развлекать ди-джеи и группы для «разогрева». В итоге знаменитый артист будет петь около 45 минут

Теперь стало известно о цене выступления великого певца. Стоить концерт будет 1,65 миллиона рублей. Впрочем, учитывая масштаб личности Льва Лещенко, цене удивляться не стоит.

- Решение о приглашении принимали коллегиально. Учитывались все факторы: цена, популярность, занятость артиста, - прокомментировали в управлении информации мэрии Воронежа.

В соцсетях разгорелась жаркая дискуссия, стоило ли приглашать, хоть и легендарного, но весьма пожилого артиста на праздник, где активно «тусуется», в основном, молодежь. Приводили в пример выступление Тимы Белорусских на общегородском выпускном. При этом забывали, что там была ярко выраженная целевая аудитория, а День города все-таки проводят не только для молодежи, но и для воронежцев среднего и пожилого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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