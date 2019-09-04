В Воронеже нашли пропавшего 16-летнего школьника

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-04T08:20:21+03:00

Родители беспокоились о нем, потому что он не ночевал дома и не отвечал на звонки

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили о том, что пропавшего в Боровом 16-летнего парня нашли живым.

Напомним, подросток ушел из своего дома на улице Федора Тютчева в субботу, 31 августа. До этого бывало, что он куда-то исчезал без предупреждения, но не больше, чем на два-три часа. А тут не пришел ночевать, да еще и телефон не брал

К счастью, все закончилось благополучно. Впрочем, как и следовало ожидать. Видимо, родителям пора привыкать к непростому процессу взросления своего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU