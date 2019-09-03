30 километров выделенных полос для автобусов появится в Воронеже

СЕГОДНЯ 18:30 2019-09-03T18:31:57+03:00

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До 30 километров городских улиц обретут выделенные полосы для общественного транспорта. С такой рекомендацией выступает "РосдорНИИ", разработавшее новую маршрутную схему Воронежа. Выделенные полосы существенно меняют "расстановку сил" на дороге. С ними общественный транспорт едет куда быстрее остального потока.

Надо отметить, что выделенная полоса - это не просто разметка на асфальте. Требуется контроль за ее работой - возможно, благодаря установке дополнительных камер видеофиксации.

- Повысить эффективность общественного транспорта невозможно без проработки создания выделенных полос. Это технически сложно, но можно сделать, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин. - Не понимаю, почему раньше это не удалось. Говорят, что сложности с согласованием полос у надзорных органов. Но над этим можно и нужно работать. Я считаю, что "выделенки" – там, где они технически возможны и целесообразны - надо вводить, но в этом процессе главное - их последующее администрирование. Выделенные полосы позволят нам в конечном итоге упорядочить движение пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU