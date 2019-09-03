2019-09-03T18:30:17+03:00
Общество

В Воронежской области на фото попал сгнивший автобус для детей

Автор поста утверждает, что чудо техники ездит по дорогам Аннинского района
Артем ИЛЬИН
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Такой вот автобус для детишек.Такой вот автобус для детишек.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили фото автобуса на вид годов 50-60-х прошлого века. Нижняя часть этого привета из прошлого практически сгнила. Автор поста утверждает, что этот автобус до сих пор действует. Более того, он перевозит детей из одного села в другое. Если эта информация верна, хотелось бы немедленной реакции ГИБДД, прокуратуры и администрации района.

В большинстве комментариев возмущаются тем обстоятельством, что автобус до сих пор на ходу. Хотя есть и те, кто считают информацию к фото фейковой. Один из них, к примеру, указал на то, что у автобуса не видно колес, а, стало быть, на самом деле он может давно стоять «на приколе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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