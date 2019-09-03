2019-09-03T18:12:41+03:00
Общество

В Воронеже нищая бабушка у «Московского проспекта» оказалась мужиком

Попрошайку разоблачила бдительная девушка
Артем ИЛЬИН
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Пригляделась Виктория, а под платочком-то мужик.Пригляделась Виктория, а под платочком-то мужик.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Виктория Одинцова опубликовала разоблачительный пост. Наверное, многие посетители ТЦ «Московский проспект» обращали внимание на несчастную бабушку-нищенку, прячущую глаза. Оказалось, что не от смущения за свою нелегкую судьбину она это делала. Виктория присмотрелась к ней внимательно и поняла, что на самом деле это мужчина в платочке.

В комментариях Светлана Цветикова заявила, что такой же молодой мужчина сидит на улице Плехановской, уткнувшись взглядом в землю. А Настя Новикова рассказала такой случай: пожилая женщина ходила по рынку и просила деньги, якобы на операцию. Сперва девушка давала попрошайке деньги, пока не увидела, что она каждый день садится и едет на такси домой. Хотя живет в 500 метрах от этого самого рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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