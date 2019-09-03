В воронежском сквере мужчина ограбил женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-03T17:39:50+03:00

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В Южном микрорайоне Воронежа мужчина ограбил женщину с ребенком. Инцидент произошел в сквере на улице Шубина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 3 сентября.

26-летняя местная жительница гуляла со своим малышом и решила присесть на лавочку. Рюкзак с вещами она положила рядом с собой. В какой-то момент к ним подбежал неизвестный, схватил его и скрылся. Ущерб составил больше пяти тысяч рублей. Горожанка обратилась в полицию.

Личность преступника установили. Им оказался ранее судимый за грабежи и имущественные преступления 32-летний житель Новой Усмани. Его задержали. В отделе полиции он признал свою вину и рассказал, что деньги потратил на личные нужды, а рюкзак выбросил.

В настоящее время на мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Он находится под подпиской о невыезде. Также устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU