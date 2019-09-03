2019-09-03T17:35:19+03:00
Общество

В Воронеже стартовал архитектурный конкурс по благоустройству «Бринкманского сада»

Также архитекторам предстоит предложить концепции медико-оздоровительного центра
Олег ИВАНОВ
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1 сентября в Воронеже стартовал открытый архитектурный конкурс на лучший проект медико-оздоровительного центра и благоустройства парка «Бринкманский сад». Участники могут зарегистрироваться до октября, а подать заявки – до ноября. Победитель будет объявлен 5 декабря.

Участникам предстоит подготовить архитектурное решение общественного здания медико-оздоровительного центра по ул. Транспортная, 5. Под строительство объекта выделен участок площадью 2 118 кв. м.

Также необходимо осмыслить функциональное зонирование и благоустройство прилегающей территории «Бринкманского сада», улиц Республиканская, Транспортная, Урицкого и переулка Республиканский. Должно быть предусмотрено ландшафтное благоустройство территории сквера.

Предусмотрены и призы: за первое место - 250 000 рублей, за второе - 100 000 рублей, за третье - 50 000 рублей.

С 1853 года «Бринкманский сад» был частным владением - там располагалась дача Елизаветы Красовской. Ее опекун, полковник Герман фон Бринкман определил сад общественным местом. В 1877 году на территории сада расположился военный госпиталь, а после революции, парк - став городской собственностью, вместил в себя детскую зону отдыха, танцплощадку и прочие места прогулок для горожан. В годы Второй мировой войны сад снова разместил медгоспиталь, но вернул статус одного из любимых мест прогулок жителей города в послевоенное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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