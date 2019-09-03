В Воронежской области водителя арестовали на пять суток за то, что он въехал в забор
Хозяин жилого дома, ограждение которого снесла иномарка, сдал горе-шофера полиции
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В Борисоглебском городском суде вынесли приговор по делу о ДТП, случившемуся 17 августа. В тот вечер в Борисоглебске водитель «Шевроле-Ланос» врезался в забор жилого дома на улице Полярной и завалил два столба и сетку-рабицу. Потом проехал два квартала и остановился.
Хозяин дома бросился в погоню за автохамом. Доехав до остановившейся иномарки на скутере, он вызвал полицию. По показаниям мужчины, водитель «Шевроле» был пьян.
В суде посчитали, что отягчающих обстоятельств в этом деле нет, и приговорили водителя к аресту на пять суток.
ИСТОЧНИК KP.RU