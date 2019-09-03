В Воронеже некто украл 20 светильников наружного освещения

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-03T15:49:52+03:00

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На улице Ильюшина, на участке от улицы Славянской до дома №44, некто украл 20 светильников наружного освещения. Вандал сломал кронштейны креплений, а светодиодное оборудование куда-то вывез.

Произошла такая дерзкая кража предположительно в период с 26 августа до 2 сентября. По оценкам специалистов вор «работал» во время легких сумерек. Вероятно, он поднимался на железобетонную опору с использованием специальных лазов.МКП «Воронежгорсвет» обратилось в правоохранительные органы.

Если вы стали свидетелями этой кражи, сообщите об этом по телефону: 264-73-05, а также по электронной почте: voronezhgorsvet@mail.ru.

- Уличное освещение на улице Илюшина было установлено в июле-августе этого года, долгое время наружное освещение здесь отсутствовало – оно было создано вновь для обеспечения безопасности людей, для их комфорта. Подобное поведение нерадивых горожан – недопустимо, это стыдно и безответственно! В конце концов, это преступление! - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU