Воронеж в рейтинге безопасности занял место в конце первой сотни

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-03T14:42:07+03:00

Жители Ейске почти в два раза меньше опасаются встретить криминальный элемент на темных улицах, чем люди из ростовских Шахт. Фото: из архива «КП»

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Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили очередной рейтинг уровня безопасности 200 городов России. Участникам опроса предлагали оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

По итогам опроса самым безопасным признали город Ейск Краснодарского края – 8,6 балла из 10 возможных. А вот жители города Шахты Ростовской области чувствуют себя наименее защищенными – всего лишь 4,5 балла. Средние цифры по России – 6,8 балла. Если сравнить с предыдущим опросом, наши сограждане стали чувствовать себя немного более спокойно – всего на 0,1 балла.

Воронеж в этом рейтинге делит 90-102 места с показателем 6,7, что на те же 0,1 балла меньше среднего показателя по России. Ровно так же оценивают свою безопасность жители Курска и Тамбова. Среди наших соседей лучше всего в этом плане дела обстоят у Белгорода – 30 место и 7,3 балла. Больше, чем воронежцы, опасаются ходить по темным улицам жители Липецка – 102 место (6,6), Орла – 132 (6,5), Старого Оскола – 139 (6,4) и Ельца – 165 (6,2).

Тройку лучших по безопасности городов-миллионников, по данным опроса, составляют Краснодар (7,2), Казань (7,1) и Москва (7,0).

ИСТОЧНИК KP.RU