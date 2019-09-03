Несмотря на предупреждения санврачей каждый третий воронежец купался в «запрещенных» местах

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-03T14:20:09+03:00

Хотя большинство респондентов – 44% - и вовсе в этом году не окунались нигде

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Конечно, «купальный сезон» для большинства воронежцев с приходом сентября закончился, а у кого-то он и вовсе в этом году не начинался, однако мы вместе с социологической службой «Ваше мнение!» решили узнать у наших земляков, отдыхали ли они этим летом на пляжах в черте города.

Дело в том, что местный Роспотребнадзор постоянно предупреждал о неблагоприятных показателях по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Например, в середине августа в Воронеже было «забраковано» одиннадцать мест для купания. Но прислушиваются ли горожане к этим предупреждениям?

Так, большинство респондентов – 44% - вообще в 2019 году не купалось ни в Воронеже, ни в области, ни где бы то ни было еще. Еще 15,5% сознательно избегали именно городских мест отдыха. И представьте, только 4,5% горожан смогли окунуться этим летом, не уезжая далеко, и при этом в разрешенных местах. Кажется, что им просто повезло.

Из «забракованных» самой популярной оказалась река Усманка: 14% купались в районе «Боровое», 9,5% - в районе «Соснового бора» и еще 5,5% - в районе базы отдыха «Маяк».

5% ездили купаться к водохранилищу у санатория имени Горького. 3% - в водохранилище в районе СХИ. Еще 2,5% отдыхали на пляже в Отрожке. Остальные варианты набрали гораздо меньше голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU