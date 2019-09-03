2019-09-03T14:20:09+03:00
Общество

Несмотря на предупреждения санврачей каждый третий воронежец купался в «запрещенных» местах

Хотя большинство респондентов – 44% - и вовсе в этом году не окунались нигде
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Еще 15,5% сознательно избегали именно городских мест отдыхаЕще 15,5% сознательно избегали именно городских мест отдыхаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Конечно, «купальный сезон» для большинства воронежцев с приходом сентября закончился, а у кого-то он и вовсе в этом году не начинался, однако мы вместе с социологической службой «Ваше мнение!» решили узнать у наших земляков, отдыхали ли они этим летом на пляжах в черте города.

Дело в том, что местный Роспотребнадзор постоянно предупреждал о неблагоприятных показателях по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Например, в середине августа в Воронеже было «забраковано» одиннадцать мест для купания. Но прислушиваются ли горожане к этим предупреждениям?

Так, большинство респондентов – 44% - вообще в 2019 году не купалось ни в Воронеже, ни в области, ни где бы то ни было еще. Еще 15,5% сознательно избегали именно городских мест отдыха. И представьте, только 4,5% горожан смогли окунуться этим летом, не уезжая далеко, и при этом в разрешенных местах. Кажется, что им просто повезло.

Из «забракованных» самой популярной оказалась река Усманка: 14% купались в районе «Боровое», 9,5% - в районе «Соснового бора» и еще 5,5% - в районе базы отдыха «Маяк».

5% ездили купаться к водохранилищу у санатория имени Горького. 3% - в водохранилище в районе СХИ. Еще 2,5% отдыхали на пляже в Отрожке. Остальные варианты набрали гораздо меньше голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронеж в рейтинге безопасности занял место в конце первой сотни
В Воронеже «антиквар» продал нумизмату-любителю поддельные монеты за 163 тысячи рублей
В жутком ДТП в Воронежской области погиб директор владимирского ДК со своей семьей
На фестивале «Воронежский фронт» выступят «Голубые береты»
В Боброве построили лучший образовательный центр области
В Воронежкой области пьяная женщина убила своего кавалера чайником
Воронежский перевозчик раскритиковал новую схему общественного транспорта
Под Воронежем мужчина уехал на заработки и пропал
Водитель эвакуатора из Воронежа украл барсетку, чтобы отремонтировать свою машину
Дракон, извергающий яркое пламя из 6500 цветов, цветочные облака и встреча с Дмитрием Дюжевым
В воронежском медцентре мошенники «лечили» здоровых людей за 26,5 миллионов
Воронежцам презентовали транспортную карту «как у москвичей»
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
Воронежский «Факел» подписал бывшего защитника московского «Спартака»
Росгвардеец устроил погоню за грабителем в воронежском райцентре
В Воронежкой области пропала 54-летняя женщина