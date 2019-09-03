На фестивале «Воронежский фронт» выступят «Голубые береты»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-03T14:06:15+03:00

А в реконструкции будет участвовать техника, аналогичная той, которая принимала участие в боевых действиях в Афганистане в 1979-1989 годах

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8 сентября на закрытии третьего военно-исторического фестиваля «Воронежский фронт» выступит ансамбль армейской песни ВДВ «Голубые береты». Их песни знакомы тысячам людей разного возраста, пола и национальности по всему миру. Группа, на счету которой 10 студийных альбомов, за 33 года дала более 3000 концертов в России и за рубежом. Музыканты находятся постоянно в творческом поиске. За свое творчество коллектив награжден орденом «За Заслуги», премиями «Шансон года» и «Кремлевский гранд».

Напомним, «Воронежский фронт» пройдет 7-8 сентября на военном полигоне «Погоново» в Хохольском районе. В субботу зрителей с 10 до 16 часов ждет экстремальное шоу мотоциклов и квадроциклов. В воскресенье в 14.0 пройдет реконструкция «Эхо Афгана, 1979-1989» с участием техники, аналогичной той, которая принимала участие в боевых действиях в Афганистане в 1979-1989 годах: три единицы легендарной модели танка Т-72, БМП-2, самоходная артиллерийская установка «Мста-С», автомобили «Урал», УАЗ-469 и ГАЗ-69, американский армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны Willys MB.

Также в программе фестиваля интерактивные площадки (полевой госпиталь и узел связи, техника МЧС и 20-ой армии), они работает с 10 утра, показательные выступления спецназа и танковые заезды в 11.00, а также концерт в 15.20 (с участием воронежской рок-группы «НеБо», скрипачки Елены Ионовой, ансамбля "Голубые береты").

Добраться до фестиваля от остановки «Машмет» на спецавтобусах «ЗАКАЗНОЙ #Воронежскийфронт», они будут курсировать 7 и 8 сентября с 9.30 до последнего пассажира. Детям до 7 лет проезд бесплатный.

Третий международный военно-исторический фестиваль «Воронежский фронт» приурочен к 30-летию вывода войск из Афганистана, Дню танкиста (8 сентября) и Дню оружейника (19 сентября).

ИСТОЧНИК KP.RU