Воронежский перевозчик раскритиковал новую схему общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-03T14:35:58+03:00

По его мнению, люди просто не смогут попасть из одного конца города в другой

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Руководитель АТП-1 Владимир Георгиевский выступил от лица перевозчиков на публичной презентации новой маршрутной сети Воронежа и раскритиковал представленный проект. По его словам, основная проблема документа - сокращение длины маршрутов. Люди просто не смогут попасть из одного конца города в другой без пересадок, как привыкли. (В "РосдорНИИ", однако, утверждают, что число пересадок даже сократится.)

- Пассажиры за десятилетия привыкли добираться без пересадок. Теперь же десятки и сотни тысяч воронежцев будут платить больше, причем в оба конца. При многочисленных пересадках негатив будет провоцировать еще и более длительное ожидание автобуса. Пока нет транспортной карты и выделенных полос, разрушать сложившуюся маршрутную сеть преждевременно, - заявил Владимир Георгиевский. - Один из заявленных плюсов сети - снижение гонок водителей. Правда, остается неясным, за счет чего будет это достигнуто.

Также перевозчик обратил внимание на то, что в новой схеме сделан акцент на большой транспорт. Однако, по его мнению, на узких улицах автобусы с увеличенной длиной могут спровоцировать рост числа ДТП. Кроме того, отметил Владимир Георгиевский, новая сеть не исключает дублирования маршрутов на магистральных улицах, например, проспекте Революции.

Ответить перевозчику попытался представитель "РосдорНИИ" Владимир Пащенко. Он уверен: новая сеть - работоспособна.

- Мы готовы потратить время на ее доработку. Но проект базируется, в том числе, и на обезличеных данных сотовых операторов о передвижении воронежцев за целый год. Это не игра. Полевые исследования просто калибровали расчеты. Внедрение новой сети не будет одномоментным, оно должно быть поэтапным, - объяснил Владимир Пащенко.

По его словам, Воронеж наряду с Челябинском - последние крупные города в стране без выделенных полос. В рамках Комплексной схемы организации дорожного движения предложено 30 км таковых.

- Когда внедрять, в каком порядке - планирует заказчик, городская власть. Самое сложное в в этом деле - администрирование выделенных полос, штрафы нарушителям, некоторые расходы. Что касается вопроса об автобусах большого класса, то вопрос здесь не в ДТП, а в том, что они просто дороже в эксплуатации для перевозчиков.

Мэр Вадим Кстенин, в свою очередь, заявил, что "экспериментировать над людьми никто не будет": маршрутную схему примут только после одобрения общественности.

Напомним, 22 августа мэрия Воронежа представила документ, подготовленный "РосдорНИИ", по обновлению маршрутной сети. Москвичи предложили сохранить в прежнем виде 35 маршрутов, изменить трассы движения 33-х, ввести семь новых (включая два троллейбусных) и полностью ликвидировать 29 (как подчеркивают в мэрии, без потери разветвленной сети). Кроме того, предполагается повышение класса автобусов на более крупный и внедрение выделенных полос. Подробнее об этом - по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU