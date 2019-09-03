Под Воронежем мужчина уехал на заработки и пропал
Руслана Богдановича разыскивает сестра
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:
В Семилуках разыскивают 49-летнего Руслана Богдановича. Мужчина уехал на заработки в сфере сельского хозяйства еще 9 июля. Сестра долгое время не могла связаться с ним и обратилась в полицию.
На вид мужчина 45-50 лет. Рост пропавшего 180 см. У него худощавое телосложение, темные короткие волосы с сединой, голубые глаза. Имеется небольшая сутулость.
Полиция просит всех, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения Руслана Богдановича, сообщить по телефонам дежурной части: 8(47372)2-29-33, 89103465930. Конфиденциальность гарантирована.
ИСТОЧНИК KP.RU