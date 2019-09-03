Под Воронежем мужчина уехал на заработки и пропал

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-03T12:43:54+03:00

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В Семилуках разыскивают 49-летнего Руслана Богдановича. Мужчина уехал на заработки в сфере сельского хозяйства еще 9 июля. Сестра долгое время не могла связаться с ним и обратилась в полицию.

На вид мужчина 45-50 лет. Рост пропавшего 180 см. У него худощавое телосложение, темные короткие волосы с сединой, голубые глаза. Имеется небольшая сутулость.

Полиция просит всех, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения Руслана Богдановича, сообщить по телефонам дежурной части: 8(47372)2-29-33, 89103465930. Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU