Дракон, извергающий яркое пламя из 6500 цветов, цветочные облака и встреча с Дмитрием Дюжевым
Традиционно мероприятие организовано при поддержке губернатора и правительства Воронежской области. В 2019 году «Город-Сад» посвящен Году театра. Главные нововведения мероприятия в нынешнем году - и флористический конкурс Game of Flowers («Игра цветов») и зона «Искусство в парке».
6 сентября в 12.00 на сцене Зеленого театра состоится торжественное открытие фестиваля, а завершится фестиваль 8 сентября концертом с участием симфонического оркестра Воронежского государственного театра оперы и балета, солистов театра, а также лауреата премии народного артиста СССР Бориса Покровского, солиста Большого театра России Владимира Магомадова, лауреата 1 премии областного конкурса-фестиваля «Путь к успеху» Ксении Нестеренко и лауреата общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Полины Шамаевой.
В 2018 году фестиваль посетили более 280 000 человек, что заслуженно позволяет назвать его главной региональной площадкой для демонстрации достижений садово-паркового, флористического и ландшафтного искусства.
Место проведения фестиваля — Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10). Часы работы — с 10:00 до 20:00. Участие во всех событиях фестиваля бесплатно. Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте фестиваля (http://vrngorodsad.ru/).
ИСТОЧНИК KP.RU