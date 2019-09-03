2019-09-03T14:24:17+03:00
Происшествия

В воронежском медцентре мошенники «лечили» здоровых людей за 26,5 миллионов

На самом деле у «специалистов» не было даже необходимой лицензии
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пациентов приходилось брать кредиты, хотя лечение им было вовсе не нужноПациентов приходилось брать кредиты, хотя лечение им было вовсе не нужноФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области и Республики Татарстан пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности в сфере оказания медицинских услуг населению, - сообщила 3 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Три женщины арендовали в Воронеже помещение, где предлагали жителям региона пройти бесплатное обследование. И, о ужас! Выяснялось, что у каждого без исключения горожанина были опасные заболевания. Потенциальных пациентов убеждали, что им необходимо срочное лечение. Перепуганные люди оплачивали дорогостоящие процедуры, зачастую оформляя на себя кредитные договоры.

Вот только, как сообщают в полиции, лицензии на предоставление медицинских услуг у этого «центра» вовсе не было. А вишенка на этом торте обмана то, что все запугивания о чуть ли не смертельных заболеваниях были ложными. То есть деньги просто «отбирали» у здоровых, но впечатлительных людей.

- Таким образом, сообщницами извлечен доход на сумму, превышающую 26,5 миллионов рублей, - уточняет Ирина Волк. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 и частью 2 статьи 171 УК РФ.

Двоих «медиков» суд уже отправил под домашний арест, третья находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Во время обысков изъяты медицинское оборудование, клиентская база, а также документы, которые станут доказательством для уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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