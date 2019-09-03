2019-09-03T10:04:27+03:00
Происшествия

В Воронежкой области пропала 54-летняя женщина

Татьяна Коссаковская вышла из дома 27 августа и не вернулась
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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Волонтеры объявили о начале поисков 54-летней Татьяны Коссаковской. Женщина ушла из дома в Павловске 27 августа и не вернулась. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.

Рост Татьяны Коссаковской 177 см. У нее плотное телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения она была одета в бордовую футболку, тёмно-синие джинсы и бордовые шлёпки.

Волонтеры сообщают также, что женщина могла уехать в Воронеж. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Татьяны Коссаковской, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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