2019-09-03T11:21:44+03:00
Происшествия

Росгвардеец устроил погоню за грабителем в воронежском райцентре

Украденный кошелек удалось вернуть владелице
Виктор ПАВЛОВ
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Евгений Першин. Фото регионального Управления Росгвардии.Евгений Першин. Фото регионального Управления Росгвардии.
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В Бутурлиновке воплотился эпизод какого-то криминального сериала. Грабитель вырвал кошелек у женщины и бросился бежать, но на его беду рядом оказался сотрудник Росгвардии.

Младший сержант полиции Евгений Першин в свой нерабочий день подошел к автовокзалу Бутурлиновки. Неожиданно услышал крик женщины: "Помогите!" Молодчик с ее кошельком в руках пытался скрыться.

Сотрудник вневедомственной охраны прыгнул в свою машину и погнался за грабителем. Скоро налетчик лежал на земле с заломленными руками. Как сообщают в Управлении Росгвардии Воронежской области, задержанным оказался не раз судимый за кражи 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Кошелек вернули хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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