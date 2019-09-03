Росгвардеец устроил погоню за грабителем в воронежском райцентре

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-03T11:21:44+03:00

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В Бутурлиновке воплотился эпизод какого-то криминального сериала. Грабитель вырвал кошелек у женщины и бросился бежать, но на его беду рядом оказался сотрудник Росгвардии.

Младший сержант полиции Евгений Першин в свой нерабочий день подошел к автовокзалу Бутурлиновки. Неожиданно услышал крик женщины: "Помогите!" Молодчик с ее кошельком в руках пытался скрыться.

Сотрудник вневедомственной охраны прыгнул в свою машину и погнался за грабителем. Скоро налетчик лежал на земле с заломленными руками. Как сообщают в Управлении Росгвардии Воронежской области, задержанным оказался не раз судимый за кражи 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Кошелек вернули хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU