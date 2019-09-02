В Воронежской области назначили прокурора Борисоглебска
В Борисоглебске новый прокурор. Старшего советника юстиции Александра Белоусова освободили от должности прокурора Хохольского района Воронежской области и перевели на новое место работы. Приказ об этом Генеральный прокурор Российской Федерации подписал 30 августа.
Александр Белоусов имеет высшее юридическое образование, окончил Воронежский государственный университет. В органах прокуратуры работает с июня 2001 года. Проходил службу в должностях помощника прокурора Эртильского района, помощника прокурора Подгоренского района, заместителя прокурора Эртильского района, старшего помощника и заместителя прокурора Новоусманского района, а с февраля 2010 года - прокурора Хохольского района. Имеет множество поощрений по службе.
Напомним, предыдущего прокурора Борисоглебска уволили 10 января - подробнее Уволили Борисоглебского межрайонного прокурора, мать которого избежала суда за гибель подростка
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