2019-09-02T16:05:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области задержали неадекватного водителя под героином

Мужчина прятал шприц с наркотиком под ковриком авто
Юлия ДИДЕНКО
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В Новоусманском районе правоохранители задержали водителя ВАЗ-21053 в неадекватном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 2 сентября.

40-летнего мужчину остановили для проверки документов. Он действительно имел признаки наркотического опьянения и от медицинского освидетельствования отказался. Во время досмотра автомобиля под ковриком переднего пассажирского сидения полицейские обнаружили и изъяли шприц с раствором бежевого цвета, который передали на исследование.

Эксперты-криминалисты установили, что вещество представляет собой 1,5 грамма героина, разведенного водопроводной водой.

Подозреваемый пояснил, что приобрел наркотик в Новой Усмани из тайника-закладки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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